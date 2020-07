Jusqu'à combien peut gagner un influenceur sur les réseaux sociaux ?

Le marketing d'influence est devenu le secteur le plus efficace pour toucher les consommateurs et les marques l'ont bien compris : selon l'étude menée par KolSsquare, le marché devrait représenter 15 milliards de dollars en 2022 et le R.O.I. (retour sur investissement) est de 6,5 dollars pour 1 dollar investi. On vous détaille les chiffres des rémunérations de vos influenceurs préférés ! Les derniers chiffres de l'influence sont sortis et ils sont toujours aussi vertigineux ! Les retombées économiques pour les influenceurs suivent évidemment cette croissance.

Les critères de rémunération Le nombre de followers n'est pas le seul critère sur lequel s'appuient les annonceurs pour rémunérer les influenceurs, même si la suite de l'étude classe les comptes des influenceurs selon ce nombre. Un autre critère qui intéresse beaucoup les marques, c'est le taux d'engagement de la communauté de l'influenceur car c'est un indicateur de succès, de viralité et d'interactions (il se calcule en divisant le nombre d'interactions, likes et commentaires, par le nombre de personnes touchées). Enfin, le dernier critère pour rémunérer les influenceurs est le contenu demandé par la marque (simple post, vidéos, stories...) : plus il est conséquent, plus le salaire augmente. On vous laisse imaginer les cachets de plus gros comptes Youtube ou Instagram !

Instagram toujours en tête La plateforme est la plus en vue parmi les annonceurs, notamment car elle a la moyenne la plus élevée sur les taux d'engagement, toutes tailles de comptes confondues (même si elle est fortement concurrencée par Tik Tok). 90% des campagnes d'influence incluent Instagram dans leur stratégie. Cette popularité explique que les montants des rémunérations soient les plus élevés sur cette plateforme. Pour un nano-compte (moins de 10 000 abonné.e.s), comptez entre 0 et 120 euros le post et 0 à 60 euros la story. Pour un macro-compte (plus de 100 000 abonné.e.s), les rémunérations oscillent entre 1 500 et 4 000 euros le post et 1 200 à 3 500 euros la story. Et pour les comptes de plus de 3 millions d'abonné.e.s, les chiffres s'envolent : de 20 000 à plusieurs centaines de milliers d'euros pour les posts et les stories. Certains influenceurs peuvent négocier des sommes astronomiques. Selon l'entreprise anglaise Hopper HQ, l'acteur Dwayne Johnson a réussi à obtenir un million de dollars pour une publication, Kylie Jenner est montée jusqu'à 986 000 dollars. Les sportifs les plus bankables sont les footballeurs Ronaldo (jusqu'à 889 000 dollars) et Neymar (jusqu'à 700 000 dollars).