Sur sa table, Brigitte Thomas compte toutes les éléments du Monopoly, vérifie les faux billets de banque en francs. A côté, les pions trempent dans une petite bassine. S’il en manque, elle ira en chercher dans sa réserve de pions aux formes, couleurs et époques multiples.

"Là, je fais des Monopoly parce que je n’en ai plus sur le site", explique cette ancienne responsable de centre socio-culturel de 57 ans, au milieu des piles de boîtes de jeux qui peuplent la pièce à vivre de sa maison alsacienne typique , à une vingtaine de kilomètres au sud de Strasbourg.

16.000 jeux en attente de réparation

Jouets zéro déchet : Brigitte Thomas ressuscite des jeux de société délaissés - © FREDERICK FLORIN - AFP

Entre sa maison, le garage de son fils et un autre lieu de stockage loué, cette Troyenne d’origine estime à 16.000 le nombre de jeux qu’elle a en réserve. Trois mille sont déjà rénovés et prêts à être vendus. Ceux-ci sont classés, numérotés et prêts à être vendus. Quand le mari de Brigitte Thomas aura trouvé le temps, le soir après sa journée de travail comme logisticien, de les enregistrer sur le site internet de vente en ligne.

"Là, j’ai vendu 1000 jeux en 15 jours", se réjouit celle, qui un peu dépassée, se retrouve à préparer la nuit les colis à envoyer dans toute la France, métropole et outre-mer, la Belgique et même parfois le Canada.

Après le troisième Noël de sa boutique en ligne et des heures de travail sans fin, Brigitte Thomas espère pouvoir atteindre 1200 euros de salaire.