Jeux vidéo, sucreries, Lego… Comment les enfants ont-ils dépensé leur argent de poche pendant le confinement ?

Cette étude de l'application RoosterMoney a été réalisée entre les mois d'avril et juin auprès de 40.000 enfants aux Etats-Unis et 24.000 enfants au Royaume-Uni, tous âgés de 4 à 14 ans.

Une étude s'est penchée sur la façon dont les enfants britanniques et américains ont dépensé leur argent de poche depuis le début de la pandémie. Sans surprise, ils craquent tous pour des jeux vidéo comme "Fortnite" et Roblox.

Les parents le savent bien : apprendre à son enfant à gérer son argent de poche peut être un véritable casse-tête. Livres, confiseries… Les tentations sont nombreuses et elles l'étaient d'autant plus pendant le confinement.

Le recours au numérique amplifié par la crise sanitaire

Même si les enfants américains touchent bien plus d'argent de poche par semaine que les petits Britanniques (8,91 dollars contre environ 6 dollars), ils ont tous dépensé une partie de leurs économies dans des jeux vidéo durant ces derniers mois de confinement.

Seule différence notable : les enfants britanniques ont eu tendance à plébisciter la plateforme de jeux en ligne Roblox, tandis que leurs cousins américains ont préféré l'ultra populaire "Fortnite".

Les Lego arrivent en troisième position du classement des principales dépenses des enfants durant le confinement et ce, pour les Américains comme pour les Britanniques.

Alors que ces derniers ont également investi leur argent de poche dans les livres et les sucreries, les Américains âgés de 4 à 14 ans ont préféré l'utiliser pour "Minecraft" ou des cadeaux.

"Entre l'accès restreint aux magasins et aux centres commerciaux et le fait que les enfants aient passé plus de temps à la maison, leur transition du monde physique au numérique s'est accélérée ces derniers mois", explique l'étude.