Jane Fonda: retour sur 50 ans d'une carrière engagée

Elle est icône du cinéma, du pacifisme et du féminisme. Brut revient sur 50 ans de carrière de Jane Fonda.

"Je ne suis pas très heureuse de ce que dit le film sur les femmes: 'Si vous savez y faire et que vous avez un bon mec, tout se passera bien'. Je ne pense pas que ce soit vrai." Lorsqu’elle prononce ce discours après avoir reçu l’Oscar de la meilleure actrice pour son rôle de call girl dans le film "Klute", en 1971, Jane Fonda annonce au monde entier que sa carrière naissante sera bercée d’engagements et d’activisme.

Une pacifiste...

Très tôt, l’actrice pacifiste commence à se mobiliser contre la guerre du Vietnam et crée la controverse en s’affichant entourée de soldats nord-vietnamiens dans ce pays en guerre. "J’avais 32 ans, un enfant et j’étais morte, j’étais une vieille personne qui se flétrissait comme une feuille morte sur une branche et soudainement, j’ai commencé à être très en colère à cause de ça", expliquera-t-elle dans une interview.

Et féministe

Plus tard, l’actrice - qui a révélé avoir été violée quand elle était enfant - s’engage pour lutter pour le droit des femmes et contre les violences qu’elles subissent. En 1994, elle crée une fondation pour prévenir les grossesses adolescentes. Dix ans plus tard, elle interprète la pièce de théâtre pilier du féminisme "Les Monologues du Vagin" en Inde. Elle confesse là-bas: "Dans l’intimité de mes mariages, j’abandonnais mon pouvoir pour satisfaire l’homme avec qui j’étais. Je faisais taire ma voix pour être acceptable aux yeux de cet homme. Il m’a fallu 60 ans pour que je réalise que bien que je me sente féministe dans ma tête, je n’incarnais pas le féminisme".

À 77 ans, l’actrice reçoit à Cannes le prix Women in Motion, qui salue son engagement, à la suite duquel elle s’indigne que les femmes soient moins bien payées que les hommes dans le monde du cinéma et appelle à mettre plus de réalisatrices sur le devant de la scène.

Lors du scandale de l’affaire Weinstein, elle est l’une des première à prendre la parole. "Je pense qu’il sera désormais plus difficile pour les hommes de s’en sortir dans le futur." Militante, pacifiste et féministe, à 80 ans, Jane Fonda poursuit ses combats.