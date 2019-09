JAM : Une nouvelle radio pour les fans de musique éclectique

Radio DAB + et Web totalement dédiée aux musiques alternatives, vous y trouverez de tout.

Quand on dit de tout, c’est vraiment tous les styles : Urbain, Pop, Electro, Rock, Folk, New Jazz, World,… Vous pourrez y entendre des pépites peu connues d’artistes parfois bien connus mais toujours des morceaux inattendus qui vous invitent à l’exploration. Toutes les musiques qui passent sont choisies par des passionnés, non pas par un algorithme (même s’il est peut-être tout aussi passionné, qui sait ?).

Vous y découvrirez GoldLink, rappeur originaire de Washington qui a collaboré avec Tyler, The Creator et Khalid. Ou encore, Baxter Dury, le gendre (presque) idéal de la british pop (ça vous intrigue, hein ?). Sans oublier Kali Uchis, la diva pop caliente dont le style se situe quelque part entre la regrettée Amy-Winehouse et l’excentrique Lady Gaga.

Le surf rock, vous savez ce que c’est ? Allez jeter un œil à Jam, ils vont tout vous expliquer !

JAM, la nouvelle radio éclectique