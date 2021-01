Insolite : les infos WTF de 2020 que vous avez ratées

L'année 2020 aura été insolite, compliquée, dévastatrice, WTF et on en passe. Sur une note plus rigolote, voici les infos un peu bizarres que vous avez peut-être manqué cette année, perdu dans le flot d'informations Coronavirus.

L'humour et les mèmes nous ont aidés à tenir pendant la pandémie comme l'explique une étude de la Fondation Mayo. Continuons donc à rire et à se remonter le moral en attendant le retour à la normale.

Lire aussi : Best of 2020 : les moments insolites que vous avez manqués