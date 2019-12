Inégalités, préjugés: des chercheurs appellent à réguler l'intelligence artificielle.

L'intelligence artificielle "augmente les inégalités" dans le monde et son déploiement devrait être soumis à une régulation stricte, notamment pour les technologies sensibles comme la reconnaissance faciale, d'après un rapport.

Le AI Now Institute de l'université de New York (NYU) met en avant les premières conséquences négatives des technologies dites d'intelligence artificielle, de plus en plus présentes dans la vie quotidienne.