Ils sont sur Terre depuis au moins 450 millions d'années : savez-vous vraiment ce que sont les champignons?

Les champignons ont colonisé tous les milieux, qu'ils soient terrestres ou aquatiques. 611.000 espèces sont recensées aujourd’hui. Mais qu’est-ce que c’est?

Environ 1.000 champignons font le bonheur de nos papilles, comme la truffe blanche d'Alba, l’un des 10 ingrédients les plus chers au monde avec un prix pouvant atteindre 6.000 euros le kilos.

D’autres peuvent être envahissants ou toxiques: leur consommation peut alors entraîner des effets psychotropes, le déclenchement de maladies et même causer la mort.

Ni un végétal, ni un animal

Les champignons ne sont ni des végétaux ni des animaux et ils possèdent leur propre classification.

Tout d’abord, ils sont incapables de transformer la lumière en énergie comme le font les plantes. Ils doivent donc se nourrir comme le font les animaux, en puisant leurs ressources dans leur environnement.

Certains se nourrissent de matière morte comme du bois, des feuilles ou des excréments. D’autres jettent leur dévolu sur des animaux, auquel cas leur activité est néfaste pour l’hôte.

Comment est-il composé?

Les champignons ont une partie souterraine appelée le mycélium: il est formé de longs fils blancs et assure la croissance, la nutrition et la défense de l'organisme.

Au-dessus du sol, la partie appelée le "chapeau" sert à la reproduction. Il produit des sortes de graines minuscules, appelées spores, qui tombent ou sont éjectées.

Elles établissent plus loin un nouveau réseau de mycélium, qui formera un nouveau champignon. Le mycélium peut s'étendre sur plusieurs mètres carrés.

En Oregon, le mycélium d'un Armillaria solidipes recouvre plus de 9 km2.

Cela fait de lui le plus grand organisme vivant de la planète.