La plus populaire : la Kube. Le grand avantage de cette box, c’est qu’elle est personnalisée. Chaque mois, il est possible d’indiquer ses envies et ses goûts de lecture. Un libraire indépendant sélectionne ensuite un livre correspondant et l’envoie par la poste. Plusieurs formules sont possibles, avec des prix variant de 16€/mois pour la box "livres de poche" à 24€/mois pour la box "grand format". Il est même possible de recevoir des box "enfant" avec deux livres et une revue pour 16€/mois.