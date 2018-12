Idée cadeau : les livres "Monsieur Madame" pour adultes

Nous connaissons tous les petit livres blancs "Monsieur Madame". La série de livrets vient tout juste de se doter de quatre nouveaux numéros un peu particuliers. Alors qu'à l'origine, cette franchise est dédiée principalement aux enfants, les nouveaux numéros apparus sont eux, "pour adultes". De quoi plaire aux plus nostalgiques.

Depuis 48 ans, les Monsieurs et Madames colorés peuplent les bibliothèques des plus petits. Ils s'appellent Monsieur Heureux, Madame Têtue, Madame Coquette ou encore Monsieur Neige et leurs aventures racontent comment nos émotions et nos caractères guident notre façon d'être. Au fil de 40 pages par livre, ces petites histoires sont des en-cas de bonne humeur dans lesquels chacun peut se reconnaître.

Reste à savoir si la version 2.0, destinée aux plus grands, s'ancrera autant dans le réel que la version pour enfants. En tout cas, les titres sont évocateurs et reprennent les personnages rendus célèbres dans les volumes d'origine. Par exemple : "Madame Boulot et les joies de la maternité", "Monsieur Glouton se met au régime" ou encore "Madame Timide drague en ligne". De quoi retrouver ces petites boules multicolores dans des situations pour le moins inédites.