Harry Styles (ex-One Direction) pourrait rejoindre le casting de La Petite Sirène

Les médias l'annonçaient il y a quelques jours : c'est l'actrice Halle Bailey qui a été choisie pour interpréter Ariel dans le remake en live-action de "La Petite Sirène"... Mais depuis lors, on n'avait aucune information sur le reste du casting.

Une rumeur a enflammé la toile cette semaine, selon laquelle Harry Styles serait en négociation pour interpréter le Prince Eric, le personnage qui tombe amoureux d'Ariel. D'après le journal britannique The Guardian, il aurait été parmi les premiers favoris, et serait en bonne voie pour obtenir le rôle. Ce ne serait pas la première expérience au cinéma pour l'ancien leader des One Direction, puisqu'il a déjà eu un rôle secondaire dans "Dunkerque" de Christopher Nolan, en 2017.

Seraient également annoncés Melissa McCarty, actuellement en négociation pour interpréter la méchante Ursula, et Javier Bardem pour le rôle du Roi Triton. Le film sera en tout cas réalisé par Rob Marshall, qui était déjà derrière "Pirates des Caraïbes : La Fontaine de jouvence", et a également produit plusieurs adaptations de comédies musicales au cinéma. La musique, elle, sera partiellement écrite par Lin-Manuel Miranda (créateur du musical "Hamilton", très populaire aux Etats-Unis).