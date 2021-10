Harry Potter : 2 chasses aux trésors à vivre dans le Brabant wallon

Avis à tous les potterheads dans la salle, le monde magique de notre meilleur ami Harry Potter n’a de cesse de continuer de vivre. Dernière nouveauté : deux chasses au trésor à Wavre et Hélécine.

Sur le site de So Soir, on apprend que de véritables Chasses aux Horcruxes (bon, pas vraiment véritables puisque vous ne trouverez pas des morceaux d’âme de Voldemort) vont être organisées par la communauté Poudlard, plus qu’une maison, en collaboration avec les autorités locales. Prenez note dans vos agendas : le samedi 23 octobre à Wavre et le samedi 13 novembre à Hélécine.

Comme on peut le lire sur la page Facebook de l’évènement : "Êtes-vous un véritable Potterhead, fan de la saga Harry Potter ? Si oui, nous avons cruellement besoin de vous à Wavre le samedi 23 octobre 2021 dès 10h00 ! En effet, et malheureusement pour nous tous, les rumeurs que vous avez entendues récemment sont vraies. Un Mangemort nommé Leister McKinley a récupéré les horcruxes et les a cachés au niveau de la belle ville de Wavre."

Même topo pour Hélécine, décidément les mangemorts en ont après la Belgique !

Pour les plus fans, sachez qu’on aura droit à une guest star sur place : l’acteur Sean Biggerstaff (Olivier Dubois, le capitaine de l’équipe de Quidditch de Gryffondor) viendra dire bonjour (attention, il a un peu changé depuis son rôle, vous pourriez ne pas le reconnaître) !