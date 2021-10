Halloween : voici le film d’horreur qui vous empêchera le plus de dormir !

Une étude comparative révèle quel film d’horreur est le plus risqué à regarder, au point d’en perdre le sommeil.

Les experts du sommeil de Beds Divans ont analysé les tendances de recherche et les avis d’IMDb pour trouver les 25 films les plus effrayants de l’histoire du cinéma. Ils expliquent sur leur site : "Nous avons analysé plus de 50.000 critiques sur IMDb pour les 25 films d’horreur les plus appréciés (dans le monde) et compté le nombre de fois où des mots synonymes de "effrayant" et "terrifiant" ont été utilisés dans les critiques."

Avec un score de 2805, c’est le Projet Blair Witch qui tient le haut du panier, loin devant d’autres classiques de l’horreur comme The Ring, The Exorcist, The Conjuring ou encore le dernier IT. Sorti en 1999, écrit, réalisé et monté par Daniel Myrick et Eduardo Sánchez, "The Blair Witch Project" suit trois étudiants qui se rendent dans les Black Hills dans le Maryland (aux USA), pour réaliser un documentaire sur une légende locale… Comme c’est un film d’horreur, vous aurez compris que ça se passe mal !

Ce n’est pas le tout premier film du genre "image d’archives retrouvées" mais c’est certainement le plus connu et le plus rentable de l’histoire : avec un budget de 60.000 $, il en a rapporté 248.639.099.