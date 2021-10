Halloween : un escape game à la maison, ça vous dit ?

Escape Kit ce sont des scénarios clé en main, prêts à installer. Vous pouvez toujours rajouter du décor, des costumes et autres pour vous mettre un peu plus dans l’ambiance mais la partie "compliquée" de création de jeu est déjà faite.

Il y a les gens qui ont des compétences et qui peuvent vous créer un escape game grandeur nature chez eux et puis il y a le reste (nous, en gros) qui adore les activités de ce genre mais qui serait incapable de le réaliser.

Après achat (20 euros), on reçoit les liens pour télécharger tout ce qu’il nous faut pour le jeu. Il y a pas mal de pages à imprimer donc on a essayé de regrouper plusieurs pages en une pour économiser le papier. Une version sur app pour toutes les parties qui n’ont pas besoin d’être imprimées ce serait pas mal.

Clairement si vous ne voulez pas entrer, le jeu ne commence pas donc il faut oser… Comme on est des gros durs, on est donc entré !

Notre avis

L’intrigue est amusante, nous n’avons pas vraiment eu peur mais peut-être que dans une ambiance plus sombre et avec des décos d’Halloween on aurait été plus stressés. Le jeu se déroule facilement, pas besoin d’être un maître de jeu de rôle pour pouvoir l’utiliser.

Le prix est très raisonnable pour l’amusement et le fait que l’on reçoit les fiches à imprimer permet de l’utiliser plusieurs fois avec des gens différents (évidemment, vous vous saurez déjà ce qu’il se passe mais vous pouvez alors prendre un rôle de maître du jeu).

Le seul bémol que l’on garde c’est l’impression de nombreuses pages mais ça, c’est notre côté écolo.