Gretchka, préservatifs... 5 achats des Russes face au Covid-19

Les Russes font le plein de produits face à la pandémie du nouveau coronavirus, forts de leur expérience des séismes socio-économiques et des pénuries. Voici cinq de leurs achats favoris.

Ce gruau de sarrasin est aux Russes ce que les pâtes sont aux Italiens : omniprésent, familier et à longue conservation.

Symbole de la vie quotidienne des Russes et baromètre de leurs peurs économique, la gretchka est la plus versatile de tous les types de "kacha", ces bouillies de céréales typiquement russes.

Faites l’amour

Avec les parcs, restaurants et musées fermés, les Russes auront plus de temps à consacrer à leurs proches.

Les ventes de produits "pour adultes" ont bondi de 300% au mois de mars sur Ozon, l'"Amazon russe".

Uniquement du 14 au 17 mars (semaine des premiers appels à rester chez soi) les ventes de préservatifs et de lubrifiants se sont envolées de respectivement 147% et 124% sur ce même site. Même chose pour la lingerie et les tenues érotiques, notamment celui… d’infirmière dont les ventes ont été multipliées par 2,5.