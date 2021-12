Grande vente de sapins à petits prix à Bruxelles

Une vente de plantes et de sapins sera organisée aux halles Saint-Gery, l’occasion d’acheter son sapin à petit prix.

Vous l’avez peut-être déjà acheté mais il existe plusieurs écoles pour le moment de l’achat et de l’installation du sapin chez soi. Donc si vous êtes encore à la recherche de l’heureux élu, qu’il soit Nordmann, abies nobilis ou encore fraseri, vous pourrez venir faire un tour à cette vente de plantes.

Depuis le confinement, on voit l’intérêt pour le jardinage et les plantes grandir chez tous les citadins enfermés entre 4 murs. Après PuP Plantes à la Gare Maritime, c’est Plantes pour Tous qui organise une grande vente de sapins de Noël et de plantes du 10 au 12 décembre 2021 de 10h à 19h (17h le dimanche).

Attention, il faut réserver sa place à l’avance, Covid oblige (vous recevrez une petite plante avec résa à l’avance) et le pass sanitaire "Covid Safe Ticket" sera demandé à l’entrée de la vente.

L’occasion d’aller refaire le plein de verdure et d’acheter son sapin avant les fêtes qu’on attend avec impatience vu le Noël 2020…