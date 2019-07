Gossip Girl est bientôt de retour, sept ans après l'arrêt de la série

En 2012, vous étiez sûrement parmi celles et ceux qui ont regretté la fin de la célèbre série "Gossip Girl", qui suivait les aventures d'une bande de riches ados new-yorkais. Eh bien, séchez vos larmes : la série revient bientôt, avec un spin-off.

C'est la même équipe de créateurs qui est à l'origine de ce nouveau projet. Au programme, une seule saison pour l'instant, composée de dix épisodes d'une heure. L'histoire devrait reprendre huit ans après la fin de la première version de la série. Exit donc Serena van de Woodsen et Blair Waldorf : on ne devrait pas retrouver leurs interprètes Blake Lively et Leighton Meester au casting. A la place, une nouvelle génération d'adolescents fortunés. On ne connaît pas, pour l'instant, quels acteurs ont été choisi pour les interpréter.

Si l'histoire ressemble fort à celle de la première mouture, Joshua Safran (l'un des créateurs) s'en défend et explique qu'ils "aborderont comment le rôle des réseaux sociaux a évolué depuis la fin de la première série".

Deux autres inconnues pour l'instant : quand le programme sera diffusé, et aussi si Kristen Bell rempilera comme narratrice de la série.