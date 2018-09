Google: 20 ans et plus de 2.000 doodles

Quiconque utilise le moteur de recherche Google a déjà eu affaire aux doodles, ces modifications surprenantes, souvent amusantes, apportées au logo Google pour fêter un anniversaire ou un événement spécial.

La notion de doodle est d'ailleurs presque aussi ancienne que Google. Le moteur de recherche est en effet lancé en septembre 1997 et moins d'un an plus tard, quelques jours seulement avant la création officielle de la société, les fondateurs Larry Page et Sergey Brin retravaillent le logo pour annoncer qu'ils participaient au Festival Burning Man (États-Unis). Plus de 2.000 ont suivi.

Le 14 juillet 2000, à l'occasion de l'anniversaire de la prise de la Bastille, Google a mis en ligne son tout premier doodle international. Les doodles se sont alors fait plus présents, qu'il s'agisse de fêter l'anniversaire du naturaliste Jean-Jacques Audubon ou de célébrer la crème glacée Sundae.

Au fil des ans, les doodles ont évolué et sont devenus de plus en plus sophistiqués, en prenant la forme d'animations (comme à l'occasion d'Halloween en 2000), de jeu interactif (pour le 30e anniversaire de Pac-Man) ou de vidéo (pour l'anniversaire de la naissance de Charlie Chaplin). En 2018, Google a même mis en ligne son premier doodle en réalité virtuelle, en hommage à Georges Méliès.

Découvrir les archives des doodles: google.com/doodles#archive