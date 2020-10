Goldorak a 45 ans ! Retour sur cette série culte qui a baigné notre enfance

Le célèbre robot imaginé par Gō Nagai a vu le jour au Japon en 1975. 45 ans plus tard, OUFtivi vous propose de redécouvrir le premier épisode de ce dessin animé qui a marqué toute une génération.

Produite et réalisée par le studio Toei Animation, Goldorak aura marqué la fin des années 70 et les années 80, suite à sa diffusion en 1978 sur Antenne 2. En 74 épisodes, la série a raconté les aventures d’Actarus, pilote du robot Goldorak, avec lequel il parviendra à s’échapper de la planète Euphor, détruite par les forces obscures de Véga. Après avoir trouvé refuge sur terre auprès du professeur Procyon, Actarus se voit obliger de reprendre du service et partir en mission, afin de contrer la menace de l’empire de Vega, qui souhaite cette fois détruire la Terre.

Goldorak Go !

En France, la série connaîtra plusieurs génériques. Un premier (Accours vers nous) chanté par Enriqué Fort.