Gaming F1 en direct sur Auvio

L'an dernier c'est sous les étoiles du round final de la saison à Abou Dhabi qu'a été sacré le joueur Brandon Leigh (GBR), devant Fabrizion Donozo (FR) de l'équipe Race Clutch et Sven Zürner (ALL) complétant le podium.

Appelés " Sim racers " ce sont des joueurs de simulations, de jeux de courses automobiles qui se battent en réseau pour être le meilleur pilote. Equipes, structures, sponsors, partenaires, tout est comparable aux compétitions classiques mais dans une échelle plus mesurée. Et la formule 1 ne déroge pas à la règle.

Une deuxième édition plus prestigieuse

En 2018, il est désormais question de confirmer le succès. Pour cela quoi de plus légitime que de demander aux équipes du plateau de sélectionner parmi les joueurs les plus rapides ? Ceux-ci prendront le volant de leur monoplace lors de la phase finale (deux joueurs par team, semble le plus probable). On sait que ces derniers mois, plusieurs équipes se sont associé à des structures esport renommées telles que : Renault F1 Team et Vitality, Mclaren et son pilote Fernando Alonso ou encore Williams esport.

Les équipes auront à recruter obligatoirement un des joueurs des Pro Draft, sélection se déroulant le 9 juillet prochain. Si vous suivez les sports US, cette méthode ne vous est pas inconnue. A l'image des trophées de la FIA ou de la NBA, l'annonce des heureux élus sera faite suite aux résultats en piste lors d'une soirée sous forme de gala. Notons que pour l'heure seule, la Scuderia Ferrari n'a pas encore validé son implication.

Les Phases finales seront diffusées en direct en octobre et novembre prochain avec (Si Ferrari s'engage) les vingt meilleurs joueurs de la compétition sur la grille de départ d'un championnat raccourci. Le vainqueur de la phase finale sera récompensé de 200.000 $ ainsi qu'un contrat de pilote eSport pour l'équipe dont il défendra les couleurs.

La RTBF vous offrire la possibilité de suivre ce Pro Draft en direct ce lundi 9 juillet dès 17h45.