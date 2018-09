La Gamescom est dès maintenant terminée, et tous les visiteurs repartent l’esprit plein d’expériences inoubliables. En effet, nombreux ont été les joueurs à se ruer dans les nombreux halls du salon européen pour y découvrir en avant-première les sorties à venir sur consoles et PC. De gros titres étaient bien entendu au rendez-vous, et 4wearegamers a rassemblé ici les plus grosses surprises du salon, les découvertes secrètes de l’espace presse mais aussi les petites pépites cachées sur des stands plus discrets.

Assassin’s Creed Odyssey, simple version grecque de l’épisode Origins ? Gamescom 2018 : les plus grosses surprises du salon - © Tous droits réservés Assassin’s Creed Odyssey n’est pas beaucoup plus impressionnant que son prédécesseur Origins. N’ayant aucune grosse nouveauté à apporter à la franchise si ce n’est l’ajout de compétences de combat et un univers riche, vaste qui donne un regard très intéressant sur la Grèce Antique et la Guerre de Péloponèse, ce chapitre reste un must-have pour les aficionados de la franchise. Pour cet épisode, les joueurs auront le choix d’incarner un homme ou une femme pour vivre une expérience au scénario solide qui offrira sans aucun doute des affrontements épiques et une dose d’adrénaline nécessaire à la caractérisation des jeux d’aventure mémorables. Ajoutez au tout une bonne base RPG instaurée depuis l’épisode égyptien et vous obtenez un Assassin’s Creed complet et authentique. Assassin’s Creed Odyssey sortira le 5 octobre sur PS4, Xbox One et PC. Bande-annonce : https://www.youtube.com/watch?v=FtlgO3dQDZg

Cyberpunk 2077, le jeu le plus ambitieux jamais créé? Gamescom 2018 : les plus grosses surprises du salon - © Tous droits réservés La hype est en Pologne cette année. Cyberpunk 2077, le nouveau jeu des créateurs de The Witcher 3s'annonce une nouvelle fois très vaste. Un univers glauque et original où se mêlent plusieurs éléments de la Pop Culture et d'autres licences très connues ayant rencontré leur succès. Toujours plus ambitieux, on se demande jusqu'où le studio CD Projekt RED ira dans sa conception de jeux RPG offrant d'infinies possibilités aux joueurs mais surtout, dans ce cas présent, une identité à travers laquelle ils peuvent s'exprimer dans un monde imaginaire débordant d'aventures incroyables. Destiné à un public adulte, ce jeu de tir à la première personne s’est dévoilé à nous dans une vidéo de gameplay de plus de 45 minutes dès à présent disponible sur le net. Nous y avons découvert V, protagoniste de cette nouvelle aventure futuriste, qui s’acharne à vivre libéré de tout contrôle de la société. Avec l’avancement technologie auquel fait face l’univers de V, difficile de rester libre et cette liberté à un prix. De multiples entourloupes, et affrontements s’enchaîneront dans Cyberpunk 2077, qui est à nos yeux l’un des jeux les plus intéressants du salon. Malheureusement, il faudra encore un peu patienter avant d’obtenir une date de sortie sur PS4, Xbox One et PC. La vidéo de gameplay : https://www.youtube.com/watch?v=vjF9GgrY9c0

Dying Light 2, le post-apo dans toute sa splendeur Gamescom 2018 : les plus grosses surprises du salon - © Tous droits réservés Divulgué à l’E3 en juin dernier, Dying Light 2se déroule 15 ans après les événements du premier opus sorti en 2015. Vous voilà plongé dans une ville fictive baptisée " The City " et dont l’étendue est environ 4 fois plus importante que la carte de son prédécesseur. La particularité de cet épisode est que les fans seront intégrés à un scénario non linéaire influencé par les choix de dialogues et les actions réalisées en cours de partie à l’égard des autres personnages du jeu. Dans cet univers créé de toutes pièces par le studio polonais Techland mais également Chris Avellone (Prey, Fallout 2, New Vegas..) ainsi plusieurs développeurs de The Witcher, chaque joueur aura l’opportunité de vivre une expérience unique définie par ses choix. Evidemment, ce lieu dévasté par l’épidémie zombie sera infestée de morts-vivants qui n’attendront que le coucher du soleil pour vous courser à travers toute la ville. Dying Light 2 est toujours prévu pour 2019 sur PS4, Xbox One et PC. Bande-annonce : https://www.youtube.com/watch?v=KRScQU_bS1s&t=2s

The Dark Pictures: Man of Medan, digne successeur de Until Dawn Gamescom 2018 : les plus grosses surprises du salon - © Tous droits réservés Après nous avoir livré l’exclusivité PS4 Until Dawn, Supermassive Games a créé la surprise à la Gamescom en dévoilant The Dark Pictures : Man of Medan, déjà jouable sur un stand très discrèt placé dans l’un des immenses halls de la convention gaming. Contrairement au jeu d’horreur Until Dawn, cette nouveauté sera divisée en plusieurs épisodes narrant chacun une histoire d’épouvante différente. A l’instar du précédent jeu du studio, The Dark Picturesse focalisera avant tout sur la narration plutôt que sur la profondeur du gameplay. L’objectif est à nouveau de donner des frissons aux fans les plus téméraires dans un film interactif où le joueur est le héros. Une recette qui aura fait ses preuves sur PS4 mais que l’on espère assez charnue vu que l’éditeur Bandai Namco a annoncé que cette nouveauté serait constituée de plusieurs parties différentes vendues séparément. Des DLC stand-alone donc plutôt qu’une seul et même aventure afin de varier les plaisirs et les récits.