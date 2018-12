Fritomètre 2018: la Maison Antoine récupère le titre de meilleure friterie de Bruxelles

Après avoir enregistré près de 32 000 votes, le Fritomètre de Vivacité et BX1 a livré son verdict. Et c'est la plus célèbre des friteries bruxelloises, la Maison Antoine à Etterbeek, qui est de nouveau couronnée par les internautes.

Le résultat est sans appel : la Maison Antoine recueille 41% des suffrages contre 29% pour "Chez Jef" à Neder-Over-Hembeek et 13% à "Frit'Flagey", sur la place du même nom à Ixelles. C'est une petite surprise puisque "Chez Jef" dominait le classement depuis 2 ans.