"Friends" se transforme en Lego pour son 25e anniversaire

A l'occasion du 25e anniversaire de la série américaine, célébré en septembre prochain, la marque Lego sortira une boîte spéciale à l'effigie des six amis new-yorkais.

Si "Friends" ne propose plus d'épisodes inédits depuis quinze ans, sa popularité est restée intacte aux quatre coins du globe. Pour preuve, plusieurs événements se profilent pour fêter en septembre prochain son 25e anniversaire. Le dernier en date vient de Lego qui s'est amusé à reproduire en petites briques le Central Perk et les héros de la série.

Les fans de la sitcom n'auront aucun mal à reconnaître Rachel Greene et son plateau, Monica Geller et son gâteau au chocolat, Phoebe Buffay et sa guitare, Joey Tribbiani et sa part de pizza, Ross Geller et son journal et Chandler Bing et sa mallette. Ils pourront recréer les scènes les plus cultes de la série, au sein du Central Perk, café devenu le QG de la bande à New York. En prime, la présence de Gunther, accompagné d'un balai, le responsable de l'établissement qui est éperdument amoureux de Rachel.

"Friends" est arrivé à l'antenne de NBC le 22 septembre 1994. Depuis son arrêt en mai 2004, après dix saisons couronnées de succès, la série est régulièrement rediffusée à la télévision. Elle a permis de révéler ses six acteurs, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer.

La boîte comportera 1.070 pièces et le kit sera commercialisé le 1er septembre