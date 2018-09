FIFA 19 : Présentation des nouveautés de cette année

En effet, le coup d'envoi et sans nul doute le plus vieux mode dans la saga des FIFA avec le mode carrière. Cependant, EA a décidé de faire un petit lifting en y incorporant des enjeux ou une manière différente d'y jouer. Nous avons ainsi :

La plus prestigieuse des coupes au monde s'offre à vous dans le mode Coup d'envoi. Ainsi, de la phase de groupes jusqu'à la finale tentez, vous et votre équipe, de devenir la meilleure équipe et de remporter le trophée tant convoité.

: Dans ce type de match, seuls les buts marqués de la tête ou sur une reprise de volée comptent. Les coups francs et les pénaltys comptent également, mais tout but marqué du pied qui n'est pas une reprise de volée ne comptera pas.

... : Ce type de match vous permet de fixer une condition de victoire où le vainqueur est le premier à marquer (but en or) un nombre de buts préétabli. Le match ira jusqu'au bout du temps réglementaire, voire jusqu'à la prolongation ou aux tirs au but si vous l'avez précisé.

: Le chaos règne sur ce type de match puisqu'en gros tout est possible. Il n'y a pas de hors-jeu, pas de fautes et pas de cartons.

Disputez l'une des vraies finales de coupes comme la finale de la Ligue des champions, de l'Europa League ou de la FA Cup, entre autres. Les maillots, les écussons, les ballons et les présentations officielles (pour certaines compétitions) renforcent encore un peu plus le réalisme.

Il s'agit d'un match en deux manches où vous jouez à domicile et à l'extérieur pour déterminer le vainqueur global. Ce dernier est désigné sur le cumul des deux scores. L'équipe qui compte le plus de buts sur l'ensemble des deux rencontres s'impose. Si les deux équipes sont à égalité à l'issue des deux matchs, celle qui a marqué le plus de buts à l'extérieur s'impose. Si les deux équipes sont toujours à égalité, il faudra disputer une prolongation, voire une séance de tirs au but.

Gardez un œil sur vos performances

Voici quelque chose qui pourrait en satisfaire plus d'un. Il sera désormais possible de faire un bilan de vos performances de manière détaillé à la fin de votre match. Cela vous permettrait d'analyser et affiner votre plan de jeu, définir votre tactique d'avant-match et vous préparer pour chaque rencontre. Ce système avancé conserve toutes les informations de jouabilité disponibles dans le mode Coup d'envoi, à la fois pour vous et pour votre adversaire. Avec toutes ces informations détaillées, FIFA 19 vous permet d'appréhender chaque match du mode Coup d'envoi comme si vous prépariez une véritable rencontre en exploitant vos statistiques pour définir votre tactique et votre stratégie. Vous pouvez visualiser vos statistiques ou les comparer à celles de tout adversaire que vous affrontez dans le mode Coup d'envoi :

Stats conservées, Victoires, Défaites, Matchs nuls, Pourcentage de victoires, Buts marqués, Buts encaissés, Différence de buts,

Types de buts : À l'intérieur de la surface, À l'extérieur de la surface, Pénaltys, Coups francs, Zones des buts marqués (tirs cadrés convertis en but), Pourcentage de tirs cadrés (comparaison entre le nombre de tirs et de tirs cadrés), Total de tirs cadrés,

Tirs : Pourcentage de possession moyenne, Pourcentage de possession moyenne par zone, Pourcentage de réussite de passes, Suivi des succès (pour la comparaison des face-à-face)

Résultats des matchs précédents, Record de victoires en matchs aller-retour, Record de série de trois victoires, Record de série de cinq victoires, Record de victoires en finale de coupe, But le plus rapide, Plus large victoire (meilleure différence de buts sur un match)