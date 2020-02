Feu vert des Etats-Unis pour un véhicule autonome de livraison

Nuro a expliqué que son véhicule baptisé R2 était conçu pour rouler sans conducteur et sera utilisé par des magasins et des restaurants locaux pour "livrer sur de courtes distances des biens de consommation, des denrées alimentaires et des repas chauds”. Cette annonce tombe alors que des entreprises tentent, partout dans le monde, de s’imposer sur le marché des véhicules autonomes pour le transport de gens et de marchandises.

"Ces tests fourniront des données réelles sur la manière dont les gens réagissent à nos véhicules de livraison. Le lancement de R2 marque une nouvelle phase pour Nuro, alors que nous travaillons au déploiement de nos services de livraison à l'échelle de Houston avec plusieurs partenaires." Il décrit le R2 comme un “véhicule sans occupants”, étant conçu pour servir “uniquement au transport de choses , et non des personnes".

Un type de transport plus sûr?

"Nous étions convaincus qu'une telle classe de moyen de transport avait le potentiel d'être plus sûre que les voitures traditionnelles: plus souple, plus étroite et plus apte à privilégier le bien-être des autres usagers de la route", a-t-il expliqué.

L'an dernier, Nuro a affirmé avoir levé quelque 940 millions de dollars de financement auprès du groupe japonais SoftBank alors qu'il se préparait à son lancement. L'autorité régulatrice du ministère des Transports a déclaré dans un communiqué avoir accordé à Nuro une exemption temporaire de certaines exigences imposées aux véhicules lents afin que le R2 puisse circuler sur la voie publique.

"Puisqu'il s'agit d'un véhicule de livraison autonome lent, certaines caractéristiques que le ministère exigeait traditionnellement - comme les rétroviseurs et le pare-brise pour les voitures transportant des conducteurs - n'ont plus de sens", a expliqué la secrétaire aux Transports Elaine Chao.