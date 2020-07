Feu vert au lancement jeudi du rover martien Perseverance

Les rovers précédents des Etats-Unis ont démontré que la planète rouge avait été "habitable", c'est-à-dire que les conditions qu'on pense propices à l'apparition de la vie (carbone, eau, climat favorable) étaient présentes.

Mais on ne sait toujours pas si elle a été habitée et cette mission, décidée en 2012 et baptisée "Mars 2020", va tenter de répondre à la question.