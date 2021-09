Festival de la croquette de crevettes : Ostende vous accueille en octobre

Le dimanche 17 octobre, la capitale Ostendaise organisera son premier festival de la croquette de crevettes et vous invite à passer à table pour élire la plus royale d’entre elles.

Prenez le large et participez à un festival original et gourmand qui mettra à l’honneur l’un des produits phares de la station balnéaire Ostendaise : la croquette de crevettes.

Pour ajouter du peps à l’événement, une bière spéciale a été créée pour l’occasion : "La Krevet". Comme le révèle le magazine Flair, cette bière blanche a été concoctée de façon artisanale, en édition limitée, par la plus petite brasserie de Belgique, 't Koelschip et le grand Chef Kobe Desramaults. Ce breuvage naturel à base d’herbes locales et d’agrumes coulera à flots pour accompagner votre dégustation et pour célébrer les lauréats du concours.