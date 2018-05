Festival de Cannes : Qui est Cate Blanchett, la Présidente du Jury ?

La liste des films projetés lors du 71èmeFestival de Cannes a été annoncée le 11 avril. C’est l’actrice Cate Blanchett qui aura la lourde charge, avec son jury, de désigner la prochaine Palme d’or. Retour sur le parcours de l’actrice australienne.

Cate Blanchett est née en Australie en 1969. Son père décède alors qu’elle n’a que 10 ans. Elle suit une formation au Centre national d’art dramatique de Sydney, d’où elle sort diplômée avec 23 ans.

Après plusieurs années sur les planches, sa carrière prend une ampleur internationale en 1998 lorsqu’elle incarne la reine Elizabeth dans le film éponyme de Shekhar Kapur. 10 ans plus tard, elle reprendra ce rôle et déclarera : " Je n’avais aucune idée de ce qui allait se passer durant les 10 années qui se sont écoulées depuis. Je me suis éclatée. "

Cate Blanchett multiplie les rôles tous plus différents les uns des autres, jusqu’à décrocher l’Oscar de la Meilleure actrice pour "Blue Jasmine" de Woody Allen en 2014. Lorsqu’elle reçoit son prix, elle en profite pour lancer un discours féministe : " À ceux d'entre vous dans cette industrie qui s'accrochent encore stupidement à l'idée que les films parlant des femmes, avec une femme comme personnage principal, sont des films de niche... Ils ne le sont pas. "

Cate Blanchett s’est depuis régulièrement faite remarquer pour ses prises de position féministes, par exemple en participant à la Women’s March.

Au début de l’affaire Weinstein, elle avait déclaré : " Nous aimons toutes être sexy mais ça ne veut pas dire que nous voulons baiser avec vous. " Quelques mois plus tard, elle participe à la fondation du mouvement Time’s Up.

Mariée et mère de quatre enfants, dont une fille adoptée, elle est également Ambassadrice de bonne volonté auprès du Haut-Commissariat pour les réfugiés de l’ONU.

Cate Blanchett est la 11èmefemme Présidente du Jury du Festival de Cannes.