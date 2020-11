Fermez vos écrans : vous serez plus créatif si vous écrivez à la main !

Abandonnez vos ordinateurs et sortez les petits carnets. La prise de notes à la main favorise le développement de la motricité, la mémoire et... la créativité, selon plusieurs études scientifiques. Toute une culture dont se sont emparées certaines entreprises, à l'image de Google.

Des recherches menées par la neuroscientifique Audrey van der Meer, professeure à l'université norvégienne de sciences et de technologie, démontrent l'importance de l'écriture manuscrite, même à l'heure du tout numérique. Selon la scientifique, les élèves, qu'ils soient petits ou grands, apprendraient et retiendraient mieux et plus vite les informations lorsqu'ils les écrivent à la main.

"Comme on écrit moins vite que l'on tape, on est obligé de faire un travail de synthèse lorsqu'on prend des notes", explique la graphothérapeute Elise Harwal dans son livre "100 idées pour accompagner les enfants dysgraphiques" (éditions Tom Pousse).

Le mot créativité se calque sur son homologue anglophone "creativity", largement utilisé au départ chez les psychanalystes et les psychologues. En France, la notion apparait dans les années 1950 et est adoptée par l'Académie Française en 1970.

De la culture à la foi créative

Les entreprises de l'industrie technologique et le modèle des startups (entreprises innovantes) ou encore du Do It Yourself (DIY) ont fait germer et ont entretenu la notion de créativité dans le monde de l'entreprise, jusqu'à en faire une culture solide.

Google en est l'exemple le plus connu avec son projet "20%" laissant libre un cinquième du temps de travail hebdomadaire à ses employés pour développer des projets créatifs annexes. Grâce à cela par exemple, le gestionnaire de mail Gmail est né.

D'autres aspects de la société montrent le développement d'une culture de la créativité. En 2016 sortait dans la revue Influenca sur la créativité une étude de l'Observatoire Sociovision dans laquelle 65% des personnes interrogées affirmaient avoir "une grande confiance dans leurs capacités à créer" contre 50% en 1980. Une augmentation qui pourrait se traduire par des sorties de plus en plus de livres sur la créativité. Des guides de développement qui touchent parfois les portes du spirituel.