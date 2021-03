Fan de la série Friends ? Il existe maintenant une glace au goût de la série.

Vous avez adoré la série américaine Friends ? Alors vous allez fondre pour la glace "Central Perk", du nom du café emblématique de la bande d'amis de New York.

Vous connaissez Friends sur le bout des doigts et vous êtes inconsolable depuis l'arrêt de la série ? Vous n'êtes pas les seuls et c'est pourquoi Friends continue de faire vendre. Que ce soit le bar en Lego pour les 25 ans de la série ou un livre de recettes spécialement développées sur base des épisodes vus et revus par les fans, la série Friends c'est un peu comme Harry Potter, ça ne s’arrêtera jamais !

Serendipity et Warner Bross se sont associés pour créer une crème glacée goût café avec un tourbillon de caramel et des amandes recouvertes de chocolat noir.