Faire des petits sans mâle? Oui, c'est possible...

Chez certaines espèces, les femelles peuvent se reproduire sans mâle. Explications.

Faire un bébé toute seule, c’est possible. C’est notamment le cas des espèces comme les phasmes, les requins-marteaux ou encore les dindons, qui n’ont pas obligatoirement besoin de mâles pour se reproduire.

Cela s’appelle la parthénogenèse. Cette faculté est surtout connue chez les insectes comme les abeilles, où un œuf fécondé donnera une femelle et un œuf non fécondé un mâle.

Mais on la retrouve aussi chez quelques vertébrés comme les lézards à queue en fouet, chez qui les mâles n’existent pas. Les femelles ont évolué de manière à posséder à elles seules tout le matériel génétique nécessaire à la reproduction.

Chez d’autres espèces, cette reproduction sans mâle n’est pas obligatoire mais peut se produire si les circonstances l’obligent.En 2006, une femelle dragon de Komodo a eu cinq petits sans jamais avoir été en contact avec un mâle. Chez les mammifères, une parthénogenèse complète et naturelle paraît en revanche impossible.