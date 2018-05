Facebook se lance dans les sites de rencontres

Facebook a annoncé mardi son intention de se lancer sur le marché des sites de rencontres tout en insistant sur les efforts entrepris pour protéger les données de ses utilisateurs après l'affaire Cambridge Analytica.

Mark Zuckerberg, PDG du premier réseau social mondial, a fait cette annonce lors de la journée des développeurs du site à San José (Californie).

Il a précisé que cette nouvelle fonction ne viserait pas à faciliter les rencontres ponctuelles mais à aider les gens à bâtir des relations durables par l'intermédiaire du réseau.

"Ce sera destiné à construire des relations authentiques et durables, pas seulement des plans d'un soir", a-t-il affirmé, soulignant que sur les quelque 2 milliards d'utilisateurs du réseau social environ 200 millions se présentaient comme célibataire.

M. Zuckerberg n'a pas dit si ce service serait payant mais, jusqu'à présent, la plupart des fonctionnalités de la plateforme sont gratuites. Facebook a précisé parallèlement que les utilisateurs pourraient créer un "profil de rencontre" distinct du profil de leur page Facebook et que des partenaires potentiels seraient recommandés sur la base des données de ce profil.

L'action d'un des principaux sites de rencontres payants aux Etats-Unis, Match, s'effondrait à Wall Street de plus de 17% après cette annonce.

Traduction sur Messenger

Facebook Messenger va également désormais offrir une fonction de traduction, utilisant les ressources de l'intelligence artificielle pour permettre à des utilisateurs s'exprimant dans des langues différentes de communiquer. Dans un premier temps, les langues qui pourront être traduites sont l'anglais et l'espagnol et d'autres seront ajoutées ensuite. Plus faciles pour discuter et apprendre à se connaitre quand on ne parle pas la même langue !

Microsoft, Google et Amazon offrent déjà des fonctions de traduction pour leurs produits, Google proposant notamment depuis un an des oreillettes qui, associées à ses smartphones, sont capables de traduire une douzaine de langues.