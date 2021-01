Face à la pandémie, la scène clubbing se tourne vers le numérique.

Depuis neuf mois maintenant, discothèques, bars de nuit et salles de concert sont à l'arrêt dans de nombreux pays. Face à cette situation, des fêtes clandestines apparaissent. Des rave parties vivement critiquées par l'International Nightlife Association, qui souligne que ces rassemblements illégaux ne font que "pénaliser le monde de la nuit et retarder la réouverture" des discothèques.

Le principe est simple : les clubbers devront partir à la recherche de la localisation du mystérieux BBL CLB avec leur groupe d'amis. Ils seront confrontés à plusieurs scénarios possibles comme dans "Bandersnatch", l'épisode interactif de la série britannique "Black Mirror". Une fois leur recherche terminée, ils pourront découvrir des sets de DJs tels qu'Âme, Alan Fitzpatrick, Sam Divine, Eats Everything, 24hr Garage Girls, Nu:Tone et wAFF.

C'est également le pari de Club Quarantäne , une discothèque virtuelle dont la première rave 2.0. avait duré 42 heures. Autre particularité de ce lieu atypique : les bons (et les mauvais) moments d'une soirée en discothèque y sont fidèlement reproduits , qu'il s'agisse de faire la queue devant l'établissement, de se faire questionner par le videur concernant la programmation de la soirée ou encore de se trémousser sur la piste de danse. Parmi les DJs ayant participé aux événements du Club Quarantäne se trouvent Helena Hauff, Skee Mask, Marcel Dettmann, Ash Lauryn, Dax J, Dixon et KI/KI.

Les discothèques lancent leurs propres clubs virtuels

Face à la multiplication de ces initiatives numériques, certaines discothèques ouvrent leurs propres clubs digitaux pour continuer à faire danser leurs habitués malgré la pandémie.

Le Bootshaus a fait ce choix en lançant une version en réalité virtuelle de son fameux club situé en Allemagne à Cologne, accessible via la plateforme Sansar ou les réseaux sociaux. L'intérieur de l'établissement y est reproduit à l'identique, permettant aux avatars des clubbers de se déplacer et d'interagir au bar comme sur le dancefloor ou sur les banquettes. Le tout en écoutant des sets de Vini Vici, Blastoyz, Björn Grimm et andhim.

"Nous sommes ravis de partager cette expérience en réalité virtuelle avec la communauté internationale de la dance music. C'est un projet sur lequel nous travaillons depuis longtemps et le rendre public maintenant nous semble plus important que jamais. Le projet VR place une fois de plus Bootshaus à l'avant-garde de l'industrie et c'est un honneur de faire équipe avec certains des principaux acteurs de l'industrie pour proposer une série d'événements exceptionnels qui peuvent être vécus dans le monde entier", a déclaré Fabian Thylmann, le propriétaire de Bootshaus, à l'occasion du lancement du club virtuel.