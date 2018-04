Exposition universelle : 5 monuments devenus mythiques

A l'instar de la Tour Eiffel, l'Atomium de Bruxelles n'avait pas vocation à imprégner durablement le paysage bruxellois. Et pourtant, soixante ans plus tard, cette représentation de la maille élémentaire du cristal de fer est toujours debout. Focus sur ces monuments dans le monde construits pour l'Exposition universelle, qui ont perduré.

L'Atomium, Bruxelles (Belgique)

Le monument, imaginé par André Waterkeyn, ne bénéficie en réalité que d'une succession de sursis. Car lors de sa construction pour l'Exposition universelle de Bruxelles en 1958, l'Atomium devait être démonté six mois seulement après la fin de la manifestation. Sa vie fut toutefois prolongée de dix ans, puis une nouvelle fois d'une décennie. Sa construction est désormais acquise au moins jusqu'en 2025.

La Tour Eiffel, Paris (France)

Monument le plus haut du monde en 1889, la Dame de fer parisienne n'avait pas vocation à rester debout plus de vingt ans, durée du contrat initial signé par son concepteur, Gustave Eiffel. La Tour Eiffel est pourtant un succès durant l'Exposition universelle de 1889 lorsque près de deux millions de visiteurs s'y pressent. L'ingénieur, qui s'est déjà fait remarquer en construisant la Statue de la Liberté, à New York, a l'idée d'installer un poste émetteur tout en haut de la tour, pour effectuer la première liaison radio entre elle et le Panthéon et ce, dans le but d'éviter sa disparition. La Tour Eiffel hérite alors d'une nouvelle fonction scientifique, ce qui la sauve de la démolition.

The Space Needle, Seattle (Etats-Unis)

Une soucoupe volante perchée à 182 mètres du sol. L'effet était recherché. La "Space Needle" de Seattle a été construite pour l'Exposition universelle de 1962, consacrée à "l'âge de l'espace". La tour symbolise l'innovation et les projets d'avant-garde que les humains sont capables d'initier. 2,65 millions de visiteurs ont visité le monument lors de son inauguration en avril 1962. Le site vient de connaître son plus important projet de rénovation, dont un des axes promet de donner du frisson aux visiteurs avec un poste d'observation entièrement conçu en verre.

La Biosphère, Montréal (Canada)

Dans le monde, il n'existe aucune autre structure aussi grande reproduisant la forme de la Terre. La Biosphère fut le symbole de l'Exposition Universelle de 1967 à Montréal, au Parc Jean-Drapeau. Son architecture fait écho aux sujets environnementaux qu'elle abrite. A l'intérieur, un musée propose de réfléchir à propos de diverses problématiques autour de l'eau, du réchauffement climatique, de la biodiversité ou encore du développement durable. A l'origine, la biosphère n'était pas censé être un musée. Elle constituait l'ossature du pavillon des Etats-Unis lors de l'Exposition Universelle. Les lieux ont ensuite été offerts à la ville de Montréal.

La fontaine magique de Montjuïc, Barcelone (Espagne)

3.000 m2 d'eau, 3.620 pompes, 4.780 ampoules... L'oeuvre est monumentale. Construite en 1929, la fontaine offre un spectacle de jeux de lumières depuis 1976. 2,5 millions de spectateurs viennent l'admirer chaque année. La forme qu'on lui connaît aujourd'hui résulte des transformations effectuées pour les Jeux Olympiques de 1992. Véritable emblème de la ville de Barcelone, la fontaine ne s'interrompt que très peu de temps, un mois et demi environ, au moment de l'hiver. Et détail qui a toute son importance pour un "monument" aussi célèbre : ses spectacles sont totalement gratuits.