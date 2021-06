Euro 2020 : discussion improbable entre Thomas Pesquet, astronaute dans l’ISS et Kylian Mbappé

Voici quelques extraits de leur conversation de 6 minutes et 30 secondes, que vous pouvez retrouver en intégralité sur le site de l’uefa :

Kylian : Bonjour Thomas, enchanté. C’est fou c’est incroyable de regarder les images et de te voir comme cela.

Thomas : Écoute, c’est un plaisir pour moi aussi. Il n’y a pas eu de footballeur pro dans la station, mais nous avons des ballons de foot (les deux hommes se voient et Pesquet joue avec un ballon de l’EURO). Tu es un peu le premier à faire partie d’un vol spatial par ballon de football interposé, donc félicitations (sourires)

Kylian : C’est fou ! Je n’en crois pas mes yeux. C’est la première fois que je vois ça et je suis vraiment épaté. Déjà qu’est-ce que ça fait d’être dans l’espace ? Nous, on est en bas, on vous regarde.

Thomas : C’est plein de sensations. Une mission de six mois ça commence de manière phénoménale avec le lancement. C’est comme un tour de manège puissance 10.000. L’accélération, les vibrations, tu es collé à ton siège. Tu es dans une fusée. C’est comme être sur un missile qui te propulse dans l’espace. C’est fantastique. Après, quand tu arrives dans l’espace, c’est le calme, tout se met à flotter, tout est serein, tout est facile. Tu t’affranchis des limites de ton corps. Tu peux soulever des charges super lourdes. Évidemment, tu ne ressens pas les effets du poids. Tu peux voler. C’est un peu comme dans un rêve.

Évidemment, c’est un peu un parallèle avec la carrière de footballeur, chaque fois qu’il y a un rêve, derrière il y a aussi beaucoup de boulot, pour se préparer à aller dans l’espace, on bosse énormément. C’est un peu comme vous, tu sais, il n’y a pas que soulever des trophées et passer à la télé. Je sais que dans la vie de tous les jours il y a énormément de boulot.

[…]

Thomas : Je me rappelle de ce fameux coup franc de Roberto Carlos qui a contourné le mur avant d’entrer dans le but (en 1997 au tournoi de France lors d’un France – Brésil à Saint-Denis). Il y a le côté aérodynamique qui m’a beaucoup intéressé, avec des scientifiques qui se sont penchés là-dessus. C’est un geste répété. Mais voilà je voulais te demander sur le côté travail pour le joueur ce que cela représente.

Kylian : Il y a beaucoup de travail, c’est clair, on part très jeune de la maison, on a tous ce rêve. On veut devenir footballeur, on va devenir de grands joueurs. Après, il y a beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices, il y a aussi beaucoup de chance, une part de chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment, faire la bonne rencontre au bon moment qui va te faire passer dans une autre dimension. C’est un package. C’est cela aussi qui fait que nous ne sommes pas nombreux. C’est un métier très difficile. Il faudrait aussi qu’on montre parfois quand ça ne marche pas. Il y a beaucoup de personnes qui ont commencé très tôt et qui malheureusement ne sont pas devenues des footballeurs parce que c’est très difficile. La marche est très élevée. Il ne faut pas seulement du talent, du travail, il faut aussi ce brin de chance. Même si la chance se provoque. Je pense qu’il faut tout ça pour permettre d’envisager une carrière.

[…]

Thomas : Dans la mission, il y a un commandant de bord. En cas de coup dur, c’est lui qui prend une décision parce qu’il ne peut pas y avoir plusieurs chefs à bord. À la fin de la mission ce sera moi. C’est un peu similaire, enfin je me demande, à un capitaine d’équipe. Je me dis que les responsabilités sont un peu les mêmes. Quand les choses dégénèrent un peu, c’est à toi de parler. Quelle est ta vision de cela ? Il y a des joueurs qui sont des stars dans leur club et il faut gérer les ego…

Kylian : Bien sûr, j’ai eu la chance de jouer à Monaco, à Paris et en sélection. J’ai côtoyé des grands personnages. Capitaine, c’est un rôle de tous les instants, il faut être toujours là à éponger chaque problème, même quand ça se passe bien il y a du travail. Il y a toujours du travail. C’est le capitaine du navire, c’est toi qui es censé emmener les troupes, à rattraper ceux qui sont un peu derrière, tu dois encourager. C’est un travail de tous les instants et qui est beaucoup dans l’ombre. Tu ne récoltes pas tout de suite les lauriers de ton travail quand tu es capitaine. Il faut être prêt pour cela. Je pense qu’on ne choisit jamais les capitaines au hasard. Si on est choisi, que ce soit dans le foot ou dans la vie, c’est qu’on a vu qu’ils avaient les capacités pour mener les autres vers le haut, pour les tirer vers le haut.