Et si vous retrouviez l'ambiance sonore de votre bar préféré ?

Musique, conversations, bruit des verres : tout y est !

"I Miss My Bar" propose aux nostalgiques de s'amuser avec sept canaux audio pour recréer l'ambiance d'un bar dans leur intérieur. Et ce, qu'il s'agisse des bruits métalliques d'un shaker que le barman remue vigoureusement pour réaliser un cocktail, du bourdonnement des conversations animées entre collègues, amis ou simples connaissances autour d'un verre, du clapotis de l'eau ruisselant sur les vitres du bar lorsque la pluie commence à tomber ou des klaxons des taxis qui ramènent les fêtards chez eux au petit matin.

On peut régler le volume des différentes pistes sonores pour se plonger dans l'ambiance exaltée d'un pub bondé ou d'un café où les conversations sont murmurées.

Une plateforme a également été conçue spécialement pour "I Miss My Bar" afin de parfaire l'illusion. Jorja Smith, Billy Ocean et D'Angelo y côtoient des groupes tels que The Gene Dudley Group et The Black and Blues.

Cette plateforme a été conçue par l'équipe du Maverick, un bar situé dans la ville mexicaine de Monterrey. Il est fermé depuis de nombreux mois en raison de la crise sanitaire, bien qu'il propose encore des boissons à emporter à leurs clients, selon Bloomberg.

"Beaucoup de gens disent qu'ils détestent boire seuls et cela leur donne l'impression qu'ils ne boivent pas seuls", a déclaré René Cárdenas au journal américain.