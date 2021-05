Et si vous adoptiez la coloration black & white de Cruella d'Enfer ?

Qui l'eût cru ? Cruella d'Enfer, héroïne terrifiante de l'univers Disney, se révèle être une véritable source d'inspiration en matière de beauté. Sa légendaire coloration black & white fait l'unanimité sur les réseaux sociaux au point d'inspirer les femmes aux quatre coins du monde, qui s'amusent avec le bicolore et proposent des coiffures plus que jamais audacieuses.

Le film "Cruella" de Craig Gillespie, dont la sortie est prévue en juin, se penchera sur la jeunesse de Cruella d'Enfer, campée par une Emma Stone métamorphosée.

L'actrice américaine y arbore bien évidemment la mythique coloration bicolore du personnage des "101 Dalmatiens", noir et blanc sur cheveux courts et frisés. Une coloration qui rencontre un franc succès depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux, et qui compte de plus en plus d'adeptes.