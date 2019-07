Et si les huîtres rendaient bientôt nos téléphones incassables ?

On vous rassure : on ne vous propose par de recouvrir votre précieux smartphone d’une huître afin d’amortir les coups… Il s’agit ici d’une innovation récente, mise au point par des chercheurs canadiens. Ainsi, par biomimétisme (c’est-à-dire en s’appuyant sur ce que la nature a créé et en l’imitant), ces scientifiques ont réussi à fabriquer un nouveau matériau très résistant. Une technologie qui pourrait révolutionner la solidité de nos smartphones.

Ce nouveau type de verre a la capacité de se plier et de se déformer lors d’un impact (ce qui empêchera, donc, le téléphone de se briser). C’est le même mécanisme que celui présent naturellement dans la nacre des perles et des coquillages. Concrètement, les couches de calcium qui composent la nacre se séparent puis se remettent en place lors d’un choc, permettant à l’ensemble de ne pas se casser.

On estime déjà que le nouveau verre serait d’une solidité deux fois supérieure à celle du verre trempé (que certains appliquent déjà sur leurs écrans). De plus, ce matériau permettrait aux écrans de se rayer moins facilement, et de pouvoir se plier sans problème (on sait que le modèle pliable de Samsung, proposé début d’année, avait été un véritable flop car trop fragile).

En 2018 (selon une étude menée par SquareTrade), on estimait que plus de 130.000 écrans de smartphones sont cassés chaque jour… près de 2 chaque seconde ! Cela représentait un marché de 3,4 milliards de dollars en 2017. Le téléphone incassable représente donc un Graal que beaucoup veulent atteindre.