Et si l’intelligence artificielle rendait nettes toutes nos vieilles photos ratées ou floues ?

Un algorithme d’optimisation, baptisé SR3 (pour "Super-Resolution via Repeated Refinements", soit "Résolution supérieure par affinements répétés"), se charge d’améliorer l’image par diverses étapes successives en ajoutant progressivement du bruit gaussien ou encore en effaçant certains détails.

Au fil des expériences, grâce à l’apprentissage automatique, l’image est ensuite peaufinée et les équipes de Google réussissent désormais à reproduire des images en haute résolution parfaitement nettes à partir de clichés en très faible résolution.

Les résultats sur les visages sont assez bluffants, notamment en passant à des résolutions bien supérieures à celles de l’image basse résolution de base.

Google a ainsi mis en ligne une multitude d’exemples de photos en 32×32 ou 64x64 pixels parfaitement agrandies en 1024×1024.

Qui n’a jamais souri devant une fiction américaine où des machines ultra-puissantes permettent à des enquêteurs de facilement zoomer, d’une manière parfaitement nette, depuis des images relativement médiocres ? Eh bien, cette expérience menée par Google tend à montrer qu’un jour, cela pourra peut-être se transformer en réalité. Plus concrètement, cette technologie pourrait également offrir la possibilité à tout un chacun d’agrandir et de rendre plus nettes d’anciennes photos numériques ou même des scans d’anciennes photos de famille.