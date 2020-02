Une après-midi en réalité virtuelle

Et si j'offrais une expérience pour la Saint-Valentin ? - © Westend61 - Getty Images/Westend61

On les voit fleurir un peu partout dans différentes villes, ces lieux étranges de réalité virtuelle. Armé d’un masque immersif et d’un casque, vous êtes dans un nouveau monde et vous devenez un tueur de zombie, un skieur professionnel, un parachutiste amateur ou encore un serveur de restaurant. Tout est possible, le monde entier et tous vos rêves sont possibles. Nous avions testé les studios de TerraGame qui poussent d’un cran l’expérience en pouvant se balader dans un hangar aménagé et qui rendent la réalité virtuelle un peu plus réelle.