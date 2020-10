Et si Google avait trouvé la solution pour mettre fin aux attentes téléphoniques interminables ?

Cette aide précieuse n'est pour le moment valable qu'aux États-Unis et uniquement sur les nouveaux téléphones Pixel 5 et Pixel 4A.

Google vient de dévoiler une toute nouvelle fonctionnalité de son application Téléphone destinée à ne plus perdre de temps à attendre de longues minutes lors d'appels administratifs ou à un service après-vente quelconque. Elle permet de vaquer à d'autres occupations et d'être alerté dès qu'un interlocuteur est enfin disponible.

Google attend pour vous et vous prévient dès qu'on décroche

Google explique que lorsqu'un utilisateur appelle un numéro gratuit et qu'il est mis en attente, l'assistant Google peut alors prendre le relais et patienter en ligne pour lui. Lorsque quelqu'un décroche enfin en bout de ligne, il avertit alors l'utilisateur à l'aide d'un son, de vibrations et d'une alerte sur l'écran.

Toute la subtilité du processus réside dans le fait que Google Assistant est ici capable de parfaitement distinguer un message (ou une musique) d'attente, enregistré, d'une voix naturelle intervenant en direct

Ce n'est pas la première fois que Google Assistant est mis à contribution pour faciliter la vie des utilisateurs d'Android au moment de passer des coups de fil. Google a en effet déjà fait la démonstration d'appels téléphoniques en toute autonomie passés à la place de l'utilisateur, dans un but précis comme réserver une place au restaurant ou chez le coiffeur.

Cette annonce intervient quelques semaines après que Google a déjà mis en place une solution à un autre problème, le démarchage téléphonique. A l'avenir, l'application Téléphone sous Android devrait en effet pouvoir afficher des "badges" sous des numéros de téléphone entrants, à la façon des comptes certifiés sur les réseaux sociaux, afin de qu'il ne s'agit pas d'un numéro frauduleux.