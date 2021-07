Entre nostalgie et spéculation, la frénésie Pokémon gagne les jeunes adultes

Plus de 24.000 cartes ont été éditées par la Pokémon Company, une entreprise japonaise détenue à parts égales par le géant japonais du jeu vidéo Nintendo, sa filiale Creatures et la société de développement de jeux vidéos Game Freak.

Les cartes ne ciblent pas seulement les enfants et les collectionneurs chevronnés. PCA, premier organisme de certification de cartes de collection en France, en estime entre 30 et 40.000 cartes par mois, contre 500 à 1.000 cartes en 2020.

L'organisme justifie cette différence par un changement de profil des clients : "A l'époque, on certifiait des cartes ultra rares mais aujourd'hui, on reçoit des cartes plus récentes à plus faible valeur car si l'état de conservation est bon, les personnes gagnent de l'argent par rapport au prix d'achat", explique François-Xavier Colombani, dirigeant de PCA. "Le marché se popularise et devient moins adressé à un microcosme de collectionneurs", poursuit-il.

L'authenticité est vérifiée grâce à un numéro d'identification. Une note est ensuite attribuée, qui baisse fortement si la carte est, rayée, écornée ou abîmée.