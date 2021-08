En prison mais star sur TikTok grâce à ses recettes de cuisine

Sa première vidéo ne remonte qu'au 3 juillet 2021 et cumule déjà plus de 36.500 vues sur TikTok, son plus faible taux. Avec ses 23 vidéos, l'utilisateur au pseudonyme bien choisi, "ScoField" aka @skofield91, référence non dissimulée au personnage de Michael Scofield dans "Prison Break", est une petite sensation sur TikTok. L'une de ses vidéos a même atteint plus de 806.000 vues et aucune ne fait moins de 35.000 vues.

La raison de ce succès si étonnant ? Des recettes de cuisine faciles et très économiques. Sa vidéo la plus regardée est la recette du tiramisu revisitée avec les ingrédients du bord : des petits biscuits secs pour le fond, un peu de Nutella et une préparation à base de crème fraîche. Si les puristes s'en offusqueront, la vidéo a recueilli de nombreux commentaires saluant la débrouillardise de l'utilisateur, confectionnant un batteur électrique avec un ventilateur et un fouet.

Et pour cause ! C'est dans sa minuscule cellule que "skofield91" démontre la possibilité de cuisiner tant bien que mal en prison, généralement avec peu d'ingrédients. Sur TikTok, le "Food Tok" est un des univers les plus populaires, qui lance souvent des tendances food sur le réseau social.