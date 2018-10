En Indonésie, un programme lancé pour sauver les rhinocéros de Sumatra

C’est une des espèces les plus menacées de la planète. Mais un programme de préservation a été lancé pour assurer la pérennité de l'espèce du rhinocéros de Sumatra. Explications.

Quatre-vingts. C’est le nombre de rhinocéros de Sumatra qu’il resterait à l’état sauvage. Des estimations moins optimistes parlent même de 30 individus. Pour le sauver, une coalition d’organisations alliées aux autorités indonésiennes a lancé le "Sumatran Rhino Rescue". Leur but: avoir des naissances de rhinocéros.

Une tâche ardue puisque les animaux sont dispersés. Le programme a donc pour objectif de repérer les rhinocéros isolés, de les regrouper dans un sanctuaire et d'en prendre soin afin qu’ils se reproduisent. Une fois la population viable, les animaux seront réintroduits dans leur habitat naturel.

Une tâche compliquée

La mission du "Sumatran Rhino Rescue" est ambitieuse. L’expérience avait déjà été tentée entre 1984 et 1995. 40 ont été capturés et 19 sont décédés à cause de traitements inadaptés ou de maladies. De plus, aucun bébé rhinocéros n’a vu le jour à l’issue de cet essai.

Afin d’éviter de nouvelles erreurs, le programme s’appuie sur une meilleure connaissance des rhinocéros de Sumatra. Des soins vétérinaires plus adaptés seront appliqués et de nouveaux sanctuaires seront construits en Indonésie et un autre rénové. En 20 ans, le nombre de rhinocéros de Sumatra a chuté de 70%...