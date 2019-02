En France, des plantes sauvages disparaissent

742 espèces de plantes sont en danger.

Une étude menée en France révèle des résultats inquiétants. Sur 4.983 espèces de plantes indigènes, 15% des plantes vasculaires pourraient disparaître de l'Hexagone. Les plantes vasculaires sont des végétaux qui possèdent des vaisseaux servant à la circulation de l'eau. Elles rassemblent les plantes à fleurs, les fougères et les conifères. 51 d'entre elles sont "en danger critique", comme la saxifrage œil-de-bouc, la spiranthe d’été ou l’orchis de la Brenne qui elle, n'existe nulle part ailleurs. 63 plantes endémiques sont aujourd'hui en voie d'extinction.

Plusieurs causes pointées

L'étude menée par une quarantaine de botanistes pointe plusieurs causes avec entre autres, l’urbanisation et l’aménagement du territoire, l’intensification de l’agriculture, l’usage excessif d’herbicides…

22 espèces ont déjà disparu en France. Deux d'entre elles n'existaient nulle part ailleurs et sont donc définitivement éteintes...