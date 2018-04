En Autriche, le mois d'avril le plus chaud depuis 1800

L'Autriche a connu en 2018 son mois d'avril le plus chaud depuis l'année 1800 avec un nombre inhabituel de jours à plus de 25 degrés, a indiqué vendredi l'Institut central de météorologie (ZAMG). On n'aurait pas dit non à un traitement aussi clément de la part de la météo...

Le nombre d'heures d'ensoleillement a été de 40% plus élevé que la moyenne et les précipitations de 40% moins importantes.

Le nombre de "jours d'été", c'est-à-dire ceux où la température a atteint au moins 25 degrés, a également été inhabituellement élevé, au nombre de six à Vienne où les derniers jours du mois s'annoncent encore très chauds. La température a atteint 30° à Salzbourg le 20 avril.

Selon le météorologue du ZAMG Alexander Orlik, il s'agit d'ores et déjà du "mois d'avril le plus chaud depuis le début des mesures en 1767", la première place restant détenue par le mois d'avril... 1800, avec des températures de 5,7 degrés au-dessus de la moyenne.