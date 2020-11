En Asie, des initiatives locales favorisent l'apprentissage numérique des seniors

En cette période de pandémie, les personnes âgées ont plus que jamais besoin de se former à tous les outils numériques, que ce soit pour entrer en contact avec ses médecins ou prendre des nouvelles de sa famille.

En Chine, des ONG forment aux nouvelles technologies

En Chine, de nombreuses organisations non gouvernementales viennent ainsi en aide aux plus anciens qui ne sont pas à l'aise avec les nouvelles technologies. Dans la région de Jiangsu, plusieurs centaines de centres de formation et d'apprentissage dispensent des cours sur la bonne utilisation d'un smartphone.

Le but est d'apprendre aux personnes âgées à se servir de services de communication comme WeChat mais aussi à pouvoir prendre rendez-vous avec son médecin depuis une application dédiée ou bien encore savoir scanner un QR code, toutes ces choses de la vie quotidienne devenues indispensables si on ne veut pas être marginalisé.