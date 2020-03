Elon Musk balaie les inquiétudes des astronomes sur sa constellation de satellites

Jusqu'à 42.000 satellites autour de la Terre

Le projet Starlink doit permettre de fournir internet à des utilisateurs depuis l'espace. Quelque 300 satellites ont déjà été placés en orbite, et ce nombre doit rapidement augmenter, potentiellement jusqu'à 42.000. On se rappelle qu'un satellite va être lancé pour essayer de nettoyer l'espace autour de la Terre et détruire les satellites obsolètes qui tournent sans but.

Un vent de panique avait soufflé après le lancement des 60 premiers satellites en mai dernier, qui avaient formé une chaîne de 60 points brillants laissant craindre une pollution visuelle susceptible, à terme, de gêner les observations au télescope.

"Je suis persuadé que nous ne causerons pas le moindre impact sur les découvertes astronomiques", a déclaré le fondateur de Space X.

"C'est ma prédiction, nous prendrons des mesures correctives si c'est au-dessus de zéro." Il a affirmé que le problème se posait uniquement lorsque les satellites étaient en train de prendre de l'altitude pour se placer en orbite, et n'existait plus lorsqu'ils avaient atteint leur position finale. M. Musk a malgré tout dit que son entreprise travaillait avec la communauté scientifique pour réduire leur brillance, par exemple en peignant certaines parties en noir plutôt qu'en blanc.