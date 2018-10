Elles ont tout de l'apparence d'une plante mais ce sont en réalité… des anguilles

Des algues qui oscillent au gré des courants? Non, une colonie d'anguilles jardinières.

Ces spécimens ancrés dans le sol ne sont pas des plantes. Ce sont des poissons. Il s’agit plus précisément d’anguilles, appartenant à diverses espèces et qui passent toute leur vie enfoncées dans le sable et rassemblées en colonie. Elles donnent ainsi l'impression d’une végétation poussant au fond de l'océan, d’où leur nom d'anguilles jardinières.

Un abri pour la vie

Dès qu'elles sont assez grandes, elles creusent un trou dans le sable grâce à l'extrémité de leur queue. Leur peau exsude ensuite un mucus qui permet de solidifier les parois et de leur créer un abri dans lequel elles peuvent se replier dès l'approche d'un danger.

L'anguille ne quittera presque jamais ce trou au cours de sa vie. Exception: elle le quittera pour en construire un plus proche des autres, au moment de la reproduction.

Car même pour s'accoupler, les anguilles jardinières ne sortent pas totalement de leur abri. Pour se nourrir aussi, leur technique est étonnante: elles utilisent leurs grands yeux pour repérer le plancton emporté par le courant et le gober au passage. Il existe environ 35 espèces de ces anguilles, allant de 60 cm à 1,20 m de longueur.