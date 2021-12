Elisez le plus beau concept car de l'année

Dans le cadre du Festival Automobile International , les internautes sont invités à élire le plus beau concept car de l'année. Pour la première fois, le grand public est donc invité à départager des concept cars plutôt que voter pour la plus belle voiture du moment. Le résultat des votes sera annoncé lors de la soirée de remise des Grands Prix du festival, le 25 janvier 2022.

Jusqu'au 16 janvier 2022, 10 voitures sont jugées par le public : l'Audi Skysphere, la BMW i Vision Circular, la Cupra UrbanRebel, le Kia EV9, le Lexus LF-Z Electrified, la Porsche Mission R, la Renault 5 Prototype, le Smart Concept #1, la Volkswagen ID.Life et la Volvo Recharge.

Le résultat sera annoncé le mardi 25 janvier 2022 à l'occasion de la cérémonie des Grands Prix du festival. Seront aussi récompensés, comme chaque année, les plus beaux projets automobiles et artistiques de l'année. Une fois n'est pas coutume, c'est le jury qui élira aussi la plus belle voiture de l'année.

Comme chaque année, une exposition de concepts car doit se tenir aux Invalides à Paris, dans la foulée de cette remise de prix. Toutefois, en 2021, elle n'avait pu se dérouler que de manière exceptionnellement virtuelle, la faute à la pandémie de Covid-19.

Voter pour plus beau concept car de l'année sur le site du Festival Automobile International.